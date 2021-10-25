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Переворот в Судане: военные арестовывают министров

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  • 25.10.2021, 8:14
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Переворот в Судане: военные арестовывают министров
фото: AP

Глава правительства — под домашним арестом.

В Судане военные устроили переворот. Арестовали четырёх министров и ещё нескольких чиновников. Премьер-министр Абдалла Хамдук помещен под домашний арест, сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на источники. Об этом также пишет Al Arabiya, отмечая, что некоторое время назад его дом окружили военные, пишет РБК.

Известно, что среди задержанных министр информации, а также финансов и промышленности. Десятки людей вышли на улицы Судана против переворота. В знак протеста жгут покрышки, скандируют лозунги.

Выйти на улицы людей призвали сторонники основного оппозиционного движения – "Сила за свободу и перемены". В ближайшее время, как ожидается, с обращением выступит глава Суверенного совета страны. Буквально месяц назад в Судане предотвратили другую попытку переворота.

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