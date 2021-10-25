Переехавшие в Литву белорусские IT-компании лидируют по заработкам на рынке 4 25.10.2021, 9:06

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IT-бизнес покидает Беларусь.

По числу сотрудников самый крупный офис EPAM Systems, открытый год назад в Вильнюсе, уже опередил многих «старичков» местного рынка, а средние зарплаты у белорусских работодателей выше, чем у большинства игроков.

Согласно данным на июль 2021 года, обнародованным ресурсом Rekvizitai.lt, число сотрудников самого крупного работодателя с белорусским капиталом компании Epam sistemos, составляло 262 человека, пишет «Завтра твоей страны».

Эта компания, основателем, руководителем и акционером которой является экс-минчанин Аркадий Добкин, открыла полноценный центр разработки в Вильнюсе только в октябре прошлого года. Но уже за год дочка EPAM Systems сумела опередить по штату многие крупные IT-компании, работающие на литовском рынке, в том числе, десятилетиями. В их числе, например, входящие в топ-50 крупнейших налогоплательщиков Литвы в сфере информации и связи Asseco Lietuva (201 сотрудник), Tieto Lietuva (121), CGI Lithuania (201), BALTIC AMADEUS (228), INSOFT (177), DXC Technology Baltic (221), Softera Baltic (112), Bentley Systems Europe (234) и EIS Group Lietuva (168). По числу сотрудников EPAM Systems уже входит в топ-20 крупнейших IT-компаний, работающих на литовском рынке.

В целом в конце 2020-го и в течение 2021 года офисы и центры разработки в Литве открыли свыше десяти белорусских IT-бизнесов. Крупнейшими по штату из них после EPAM Systems по состоянию на середину июля этого года являлись Flo Health LTU (44 сотрудника), Coherent Solutions (36), Belka Games LT (19) и Itransition (19).

Особенностью, по крайней мере, на этапе становления бизнеса в Литве, является достаточно высокий уровень средних зарплат у белорусских IT-компаний.

Coherent Solutions с показателем 4 606,90 евро в июле этого года входила в число лидеров среди литовских работодателей в этой сфере. Еще у трех компаний с белорусским капиталом (EPAM sistemos, Flo Health LTU и Belka Games LT) средние зарплаты были выше 4 тысяч евро, что, судя по данным Rekvizitai.lt, встречается в высшем эшелоне литовской IT-сферы не так часто.

Всего за прошедший год, по данным основателя стартап-хаба Imaguru Татьяны Маринич, из Беларуси уехало свыше 20 тысяч специалистов, включая 58% всех основателей стартапов.

В Литве, кроме Flo Health, который близок к тому, чтобы стать еще одним белорусским стартапом-«единорогом», открыл центр разработки проект Wannaby. Собственно и сам хаб Imaguru, давший путевку в жизнь многим инновационным идеям белорусов, с недавних пор тоже базируется в Вильнюсе.

— Кто-то может думать: «А нам что от того, что уехали айтишники». Но не нужно недооценивать роль инновационного бизнеса в экономике, ведь он обеспечивает развитие не исключительно IT-сектора. Являясь инклюзивным, он помогает устранять основные социальные разрывы. Это также создание новых рабочих мест, новых секторов экономики на стыке технологий. Специалисты IT-индустрии получают доход выше среднего и способствуют развитию системы потребления, стимулируют качество жизни для всего общества. Учитель или сотрудник компании в традиционном секторе, может быть, не почувствует изменения качества жизни прямо завтра, но в долгосрочной перспективе эти изменения наступят», — заявила Татьяна Маринич во время состоявшейся в октябре этого года онлайн-дискуссии о будущем экономики Беларуси.

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