Мнение: Окружение Путина может его сменить 7 25.10.2021, 11:28

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У российских элит есть два пути решения возникшей ситуации.

Возможна ли Россия после Путина? Этот вопрос вовсе не является риторическим. В связи с резким ухудшением состояния здоровья российского диктатора и тем, что даже появляться на экранах телевизоров он, подпитываемый разнообразными стимуляторами, может не более, чем раз в несколько недель, встает вопрос – кто же может быть после него, пишет политолог, журналист-международник Виктор Каспрук в своем блоге.

А поскольку кандидатуру своего правопреемника Путин не спешит объявлять, резонно опасаясь, что это способно вызвать еще большую нестабильность в кабинетах российской власти, его мгновенный уход с руководства Российской Федерацией способен привести к коллапсу действующего режима.

Российский диктатор так необоснованно долго задержался у власти, что большинство вариантов ухода из нее для него являются опасными.

Все развитие ситуации в России указывает на то, что она уже не может существовать в системе координат, которая была до начала ее войны с Украиной. А ситуация с Путиным очень похожа на ту, которая была накануне покушения на Гитлера в 1944 году.

И здесь могут сработать те же самые механизмы. Российские элиты не желают отвечать за все путинские просчеты, а в верхнем эшелоне власти уже начали осознавать, что крах России может означать для них потерю присвоенных миллиардов и роскошных дворцов по всему миру.

С другой стороны, не все лично решает только Путин. Не исключено, что он является лишь "публичным лицом" реальных хозяев Российской Федерации.

И вопрос в том, может ли что-то положительное принести покушение на него? Ведь еще совсем не факт, что его силовое отстранение от власти приведет к краху всей действующей в России системы.

Скорее всего, крах кегебистской системы возможен не из-за замены сидящего на "троне", а только из-за обнищания, деградации и постепенного ослабления экономической дееспособности России, вплоть до ее развала.

Осенью 2021 года ситуация становится слишком критической. Поэтому не исключено, что российские элиты и конкурент Путина на президентское кресло, секретарь Совета безопасности Российской Федерации генерал армии Николай Патрушев, в ближайшее время могут решить силовым путем "заменить" кремлевского правителя.

Как это произойдет не очень и важно. Для российских элит главное, что их "лидер" уже давно стал ущербным.

Путин часто идет ва-банк и сжигает за собой мосты, потому что нутром чувствует свое поражение, но при этом не желает в упор видеть те ошибки, которые допускает либо он сам или его окружение.

Вера электората в "доброго" царя-батюшку – это последнее, что теперь еще частично остается у Путина.

Однако, явно наступает приближение того времени, когда самые мощные и наиболее влиятельные в России силы, олигархи, могут не удержать под контролем ситуацию. Поэтому им будет куда проще пожертвовать таким "лидером", чем своим и своих семей будущим.

Конечно, когда Путин пока не трогает свое олигархическое окружение, эти "денежные мешки" могут спать относительно спокойно, пока США и Европейский союз еще массово не блокируют их счетов.

Тем не менее, это еще совсем не значит, что такая "спокойная жизнь" будет вечной. Ведь "лидер" стал настолько непрогнозируемым, что никому никаких гарантий не дает.

Мало того, Государственная Дума, Следственный комитет, ФСБ, полиция, армия, почти все руководство Российской Федерации стало зависеть от того, с какой ноги утром встал пожизненный президент.

Иными словами, Путин для российских элит стал абсолютно непредсказуемым и непрогнозируемым, а это является очень серьезной угрозой для их благополучия.

Таким образом, у российских элит есть два пути решения возникшей ситуации.

Первый, торжественно и со всеми подобающими в таком случае государственными почестями, поскорее похоронить своего "лидера" у Кремлевской стены. После чего, США и ЕС помогут России восстановить свою экономику.

Второй, Путин остается у власти пожизненно. При этом, под предлогом непримиримого противостояния с Западом и Украиной и резкого падения рейтинга диктатора, на неопределенный срок отменяются президентские выборы и выборы в Госдуму.

Российская Федерация полностью самоизолируется от мира, вроде Северной Кореи, а вся экономика начинает работать исключительно на внутренний рынок.

Трудно предсказать, каким из этих путей пойдет Россия. Однако, в любом случае, если Путина решат оставить при власти, то Российская Федерация быстро полностью вернется к стандартам 1937 года в сталинском СССР. Конечно, что этот вариант больше всего устраивает самого Путина.

Но если Путина все-таки устранят. Придет ли к власти в России генерал Николай Патрушев, или его выдвиженец?

Если гипотетически предположить, что им удастся перехватить власть у Путина, то что дальше? Ведь это обязательно вызовет конфликт интересов внутри российских элит.

Конечно, в свое время был возможен и другой приемлемый для него вариант. Досрочно передать свою власть правопреемнику, как это сделал в 1999 году Борис Ельцин.

Но проблема в том, что нет у Кремля такого правопреемника. И дело не только в одном Путине. Если на его место придут бывшие кегебешные генералы, а сама система останется без изменений, то ничего не изменится.

Нужно демонтировать всю нынешнюю российскую систему власти, а такое с тоталитарными режимами, без их полного военного, политического и экономического разгрома, как правило, не происходит.

Россия сейчас находится на пути к такому экономическому и социальному "разгрому". Но при этом, главный "режиссер" российской политики продолжает поощрять, подчиненных ему "актеров", к участию в созданном им за 21 год "театру тирании".

Стиль его управления заключается в том, что он публично активно пропагандирует себя, как более жестокого и безбашенного политика, чем он есть на самом деле.

И в то же время с энтузиазмом рассылает окружающим своеобразные информационные месседжи, что может быть еще более жестоким и неуступчивым, чем был до сих пор, если не будут прислушиваться к его воле и желаниям.

Запуганный сам необратимой возможностью внутренних протестов, он нагло хулиганит на международной арене, чтобы в мире воспринимали Россию гораздо более сильной, чем она есть на самом деле, а его еще более безжалостным и непредсказуемым.

Именно поэтому он подает США и их союзников по НАТО как главную угрозу для подчиненной его воле России.

Путину, как и кремлевским правителям во времена бывшего СССР, необходима внешняя угроза, чтобы напугать покоренное и обработанное телевизионной пропагандой население.

Хотя в действительности, если бы он либерализовал политику и экономику, то в конечном итоге имел бы более сильную страну и дал бы шанс России выжить, после того, как он будет отстранен от власти, или завершит свое пожизненное президентство естественным путем.

Кровавыми войнами в Украине и Сирии Путин спровоцировал новую Холодную войну, и теперь только от мудрости и ответственности высших эшелонов московских политических элит будет зависеть, каким образом они отреагируют на те исторические вызовы, которые стоят сегодня перед Россией.

Путин добровольно выкинул Российскую Федерацию с мировой цивилизации, и если его не выкинуть из Кремля, то Россия обречена на распад и самоуничтожение.

Ведь такого масштаба подлости, лицемерия и насилия, которое творится от имени государства Московия, мир еще не видел.

Сохранение "царского трона" за Путиным столь длительное время, привело к полной стагнации его режима и упадку созданной им системы.

И каждый лишний год, проведенный деспотом на этом "троне", лишь усилит неизбежное мощное "политическое землетрясение" от его ухода.

Путина заставит уйти усталость порожденной им системы, погрязшей в новой "эпохе застоя", спровоцированной ею же самой.

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