Newsweek: Саудовский кронпринц хотел убить короля кольцом с ядом из России 6 25.10.2021, 14:13

6,402

фото: themarker.com

Об этом рассказал бывший высокопоставленный чиновник.

Бывший чиновник Саудовской Аравии в изгнании Саад Альджабри утверждает, что наследный принц Мухаммед бин Салман во время встречи в 2014 году говорил об использовании кольца с ядом из России для убийства покойного короля Абдаллы бин Абдулазиза Аль Сауда, приводит статью Newsweek "Зеркало недели. Украина".

Альджабри, который в свое время был высокопоставленным сотрудником саудовской разведки и советником Мухаммеда бин Найефа, племянника короля Салмана бин Абдулазиза Аль Сауда, переехал в Канаду после того, как бин Салман сместил бин Найефа с поста наследника престола в результате дворцового переворота 2017 года.

Бин Салман, также известный как МБС, и бин Найеф провели встречу в 2014 году, во время которой молодой принц похвастался, что может убить короля Абдаллу, чтобы проложить путь к правлению своего отца, сказал бывший высокопоставленный сотрудник службы безопасности Саудовской Аравии в интервью программе "60 минут" на телеканал CBS, которое вышло в эфир в воскресенье.

И он сказал ему: "Я хочу убить короля Абдаллу. Я получу кольцо с ядом из России. Мне достаточно просто пожать ему руку, и с ним будет покончено", - сказал Альджабри. "Это то, что он говорит. Хвастается он или нет, но он сказал это, и мы восприняли это всерьез".

В то время бин Найеф занимал пост главы саудовской разведки, а бин Салман служил охранником при королевском дворе своего отца, не имея официальной роли в правительстве. Альджабри сказал, что он смотрел запись этой встречи и что копии видеозаписи существуют и сегодня.

Альджабри описал бин Салмана, 36-летнего наследника престола Саудовской Аравии, как "психопата без эмпатии", который "не испытывает эмоций и никогда не учился на своем опыте".

С момента прихода бин Салмана к власти в королевстве разразился целый ряд скандалов. Колумнист Washington Post Джамаль Хашогги и критик саудовского правительства был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле в октябре 2018 года.

После инцидента возникли противоречивые версии о том, кто несет ответственность за его смерть. Саудовское правительство заявило, что команда агентов-изгоев убила Хашогги, когда пыталась убедить его вернуться в страну. Турецкие чиновники утверждали, что агентов послали высшие чиновники саудовского правительства.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».