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Молдова впервые за 30 лет купила газ не у России

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  • 25.10.2021, 22:45
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Молдова впервые за 30 лет купила газ не у России

Тендер выиграла польская компания PGNiG.

Молдова впервые за 30 лет независимости приобрела природный газ от альтернативного поставщика, а не у России, поставки осуществят через Украину.

Об этом "Европейской правде" сообщили в МИД Молдовы.

"Сегодня правительство Республики Молдова впервые в истории страны купило природный газ из альтернативного источника. Молдавская государственная компания Energocom подписала контракт с польской компанией PGNiG на миллион кубометров природного газа "- сообщили в МИД.

Как отмечается, за тридцать лет своего существования Молдова покупала газ исключительно у российского поставщика "Газпрома".

В открытом конкурсе Energocom приняли участие 7 участников. PGNiG выиграл тендер.

Начиная с 6.00 26 октября газ будет поступать в течение суток в Молдову через газовый пункт Алексеевка. Это украинский пункт измерения газа на границе Молдовы в Черновицкой области.

"Для того, чтобы поддерживать давление газа на приемлемом уровне и обеспечить энергетическую безопасность страны, Energocom покупал газ по рыночной цене и по самой низкой цене, предложенной в ходе торгов", - заявили в МИД Молдовы.

Правительство Молдовы 22 октября одобрило режим чрезвычайного положения сроком на 30 дней из-за сложившейся в стране ситуации в сфере энергетики.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции со своим молдавским коллегой Николае Попеску в Киеве заявил, что Украина будет сотрудничать с Молдовой в вопросах газоснабжения.

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