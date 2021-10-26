The Babel: В Беларуси объявили о начале общенациональной забастовки 26.10.2021, 9:04

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Фото: naviny.by

Среди требований бастующих — начало переговоров между властью и демократическими силами.

В Беларуси объявили о начале общенациональной забастовки с 1 ноября. Об этом сообщило популярное украинское издание The Babel.

Об этом заявил глава Белорусского объединения рабочих (БОР) Сергей Дылевский.

«Мы, Белорусское объединение рабочих, объявляем начало общенациональной забастовки с 1 ноября 2021 года! Мы остановим производство по всей стране, пока каждое из десяти требований не будет выполнено», — подчеркнул он.

Белорусское объединение рабочих призывает граждан Беларуси не выходить на работу, пока в стране не прекратятся репрессии и пока не освободят политзаключенных.

К тому же среди, требований бастующих — начало переговоров между властью и демократическими силами, приведение зарплат и пенсий в соответствие с экономической ситуацией, реализация конституционного права на свободу слова и деятельность независимых профсоюзов.

«Прекратим кормить режим, прекратим ходить на работу! Останемся дома. Так мы отстоим нашу страну, вернем в нее закон и справедливость. Только так мы защитим себя и своих близких от эпидемии, которая обрушилась на наш дом», — заявил Дылевский.

С начала августа 2020 года граждане Беларуси протестуют против переизбрания президентом Лукашенко. Самые активные протесты продолжались с 9 до 11 августа, когда силовики задержали больше всего людей. Многие из них были избиты и получили наказание по решению суда. Беларусы требуют перевыборов, освобождения всех политических заключенных, наказания для силовиков и, самое главное, отставки Лукашенко.

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