Во Франции могут снизить возрастной порог для голосования до 16 лет

Во Франции могут снизить возрастной порог для голосования до 16 лет2
- 26.10.2021, 11:10
С инициативой выступила президентская партия.
Во Франции могут уменьшить возраст для голосования до 16 лет - соответствующий закон может быть принят в 2022 году.
Об этом говорится в публикации RFI.
Согласно законопроекту депутата от президентской фракции "Вперед, Республика!" Франсуа Жоливе, 16-летние французы могут получить не только право голоса, но и возможность сдавать экзамены на водительские права, с этого же возраста будет наступать уголовная ответственность.
Таким образом, Жоливе, внесший на рассмотрение нижней палаты парламента проект закона, намерен заключить "пакт доверия с молодежью". С подобными предложениями также выступают представители левых сил.
Этот вопрос уже активно обсуждался в окружении президента, пишет издание Le Figaro. Госсекретарь по европейским делам Клеман Бон отмечал, что этот вопрос должен стать темой для дебатов во время президентских выборов.
В марте во Франции в воскресной газете JDD было опубликовано открытое письмо ста депутатов и мэров разных уровней и ста представителей молодежных активистов с призывом разрешить 16-летним французам голосовать на муниципальных выборах.
Снизить возрастной порог предлагают также кандидаты в президенты от левого лагеря.