Суд в Амстердаме обязал вернуть Украине золото скифов 9 26.10.2021, 13:01

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Фото: ALLARDPIERSONMUSEUM.NL

Коллекция сейчас находится в Нидерландах.

Апелляционный суд Амстердама постановил вернуть Украине коллекцию золота скифов из музеев аннексированного Крыма, которая сейчас находится в Нидерландах, сообщает BBC.

Таким образом, суд подтвердил предыдущее решение окружного административного суда столицы Нидерландов от 14 декабря 2016 года.

Выставка "Крым. Золотой остров в Черном море" проходила в музее Алларда Пирсона в Амстердаме с 7 февраля по 31 августа 2014 года и состояла из экспонатов четырех крымских музеев и одного киевского.

После аннексии полуострова Россией возник спор по поводу того, возвращать ли экспонаты в Крым - или же на подконтрольные украинским властям территории.

Украина выиграла процесс в первой инстанции. Тогда нидерландский суд установил, что Киеву должны вернуть ценности на основании конвенции ЮНЕСКО от 1970 года, которая подчеркивает, что культурное наследие принадлежит суверенному государству.

В 2017 году крымские музеи подали апелляцию на это решение.

Во время предыдущего процесса суд руководствовался тем, что Крым не является суверенным государством и не может заявлять о своем праве на объекты искусства. Таким образом, решение о том, кому должны быть возвращены артефакты, должен принять украинский суд после того, как они окажутся на территории Украины.

В 2016 году Украину также обязали уплатить музею в Нидерландах 111 тыс. евро за хранение экспонатов.

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