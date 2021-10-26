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Аналитик: НТВ, видимо, готовит очередной прилив «Крестных батек»

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  • 26.10.2021, 14:37
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Аналитик: НТВ, видимо, готовит очередной прилив «Крестных батек»

Россия недовольна действиями Лукашенко.

Аналитик Сергей Чалый прокомментировал медиассору между Кремлем и Лукашенко, а также критический для режима опрос ВЦИОМ.

— Вроде бы как уже идет информация о том, что Россия сильно недовольна слабым ходом исполнения обязательств, включая интеграционные инициативы. Их, видимо, не успевают сделать к российскому Дню народного единства, и НТВ, видимо, готовит очередной прилив «Крестных батек».

Последний такой пример — это было накануне нежелания Лукашенко подписывать документы по созданию Таможенного союза. Тогда как раз было три фильма о нем. Понятно, что это не попытка повлиять на мысли и действия Лукашенко, это подготовка общественного мнения к действиям российской власти по отношению к режиму Лукашенко. Как это было тогда, так это, очевидно, делается и сейчас, — подытоживает аналитик.

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