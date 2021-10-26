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Украина впервые задействовала турецкий беспилотник в бою на Донбассе

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  • 26.10.2021, 20:54
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Украина впервые задействовала турецкий беспилотник в бою на Донбассе

Управляемой бомбой российская гаубица была уничтожена.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые задействовали в боевых действиях на Донбассе турецкий беспилотник Bayraktar. Об этом во вторник, 26 октября, сообщает Vesti.ua со ссылкой на журналиста Юрия Бутусова.

По его словам, позиции 93-й механизированной бригады возле села Гранитное в Донецкой области были обстреляны со стороны самопровозглашенных «республик». «ВСУ направила Bayraktar TB2, и управляемой бомбой российская гаубица была уничтожена», — заявил Бутусов.

Противник не смог ни обнаружить, ни сбить дрон, утверждает Бутусов. Приказ на использование Bayraktar отдал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, добавил журналист.

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