Казахстанские СМИ сообщают об общенациональной забастовке в Беларуси 26.10.2021, 21:04

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С 1 ноября белорусы уйдут в отпуск.

Председатель Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский объявил, что с 1 ноября в Беларуси начинается общенациональная забастовка, и призвал жителей страны не выходить на работу, сообщает total.kz.

Забастовка объявлена в связи с тем, что власти Беларуси не выполняют требования, которые выдвинуты Белорусским объединением рабочих. В числе требований — прекращение репрессий и освобождение всех политических заключенных; приведение зарплат, стипендий и пенсий в соответствие с реальной экономической ситуацией в стране, а также начало прямых переговоров между властью и демократическими силами о проведении новых президентских и парламентских выборов.

Сергей Дылевский в опубликованном на YouTube видеообращении подчеркнул, что выполнять эти требования власти не собираются.

Лидер Белорусского объединения рабочих заявил, что производство по всей стране будет остановлено, пока каждое из 10 требований не будет выполнено.

Сергей Дылевский во время массовых протестов после объявления результатов президентских выборов в Беларуси возглавлял стачком Минского тракторного завода (МТЗ).

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