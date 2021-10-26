Харьковские студенты объявили забастовку из-за коронавируса 1 26.10.2021, 21:45

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Харьковский политехнический институт

Начиная с 29 октября студенты намерены не посещать пары.

Студенты Национального технического университета «Харьковский политехнический институт» (ХПИ) объявили забастовку из-за нежелания вуза уходить на дистанционный формат работы. Об этом пишет «Страна.ua» со ссылкой на публикации в студенческих группах.

Учащиеся утверждают, что многие преподаватели заразились коронавирусом, но руководство вуза скрывает эти сведения. При этом многие образовательные учреждения города уже ушли на дистанционное обучение.

Начиная с пятницы, 29 октября, студенты намерены не посещать пары. Участники забастовки также требуют перевести непривитых преподавателей на дистанционную форму работы с сохранением зарплаты, но не увольнять их.

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