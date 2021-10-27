Российские военные попали в серьезное ДТП в Сирии 27.10.2021, 7:35

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Повреждения получили 15 автомобилей, есть погибшие и раненые.

Бронеавтомобиль БПМ-97 «Выстрел» российского контингента в Сирии стал участником масштабного ДТП на трассе вблизи города Тартус. Фото с места инцидента появились в социальных сетях, передает sprotyv.info.

Сообщается, что ДТП произошло 24 октября. В нем получили повреждения 15 автомобилей. В результате инцидента есть погибшие и раненые, однако их количество не указывается.

БПМ-97 «Выстрел» — российский легкобронированный бронеавтомобиль. Может применяться в вариантах штабного, патрульного, санитарного, пограничного или разведывательного автомобиля.

Такие бронированные машины использовали российские оккупационные войска во время боев против украинской армии. В частности, БПМ-97 «Выстрел» были замечены в эксплуатации боевиков ППК «Вагнер» во время боев за Дебальцево и в Луганской области в 2015 году. Украинским военным удалось уничтожить до 4 единиц машин данного образца.

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