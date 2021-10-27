На фоне Лукашенко Путина назвали «образцом адекватности» в пандемию 27.10.2021, 8:08

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Илья Варламов

Правителей сравнил популярный российский блогер Илья Варламов.

На прошлой неделе во время общения с медработниками одной из клиник Лукашенко сказал, что COVID-19 «придавил» грипп, а также указал на гипотезу онкологов, что ответ иммунной системы на коронавирусную инфекцию может тормозить развитие опухолей.

По его словам, было хорошо, если бы COVID-19 был своего рода «лекарством от онкологических заболеваний», пишет «Салідарнасць».

Блогер Илья Варламов заявил по этому поводу следующее.

На фоне Лукашенко Путина назвали «образцом адекватности» в пандемию

«Путин (на фоне Лукашенко) выглядит образцом адекватности, который призывает всех привиться, сам привился и агитирует всех привиться, идет какая-то кампания.

У Лукашенко же полный цирк. Сначала он говорил, что коронавирус можно лечить картошкой, баней и водочкой. Теперь он сказал, что оказывается коронавирус чуть ли не лечит рак. То есть полнейший п***ц».

Варламов объяснил, в чем, по его мнению, заключается проблема.

«Это говорит человек, который сейчас считает себя правителем Беларуси… У него есть какой-то электорат. И те люди, посмотрев Лукашенко, подумают, что коронавирус действительно помогает от онкологии. Кто-то больной раком может быть даже пойдет специально заразиться».

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