Сенат Бразилии обвинил отрицающего COVID президента в девяти преступлениях 1 27.10.2021, 9:20

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Жаир Болсонару

Фото: Reuters

Жаира Болсонару обвиняют, среди прочего, в преступлениях против человечества.

Следственный комитет Сената Бразилии одобрил отчет, обвиняющий президента Жаира Болсонару в девяти преступлениях. Об этом сообщает Reuters в среду, 27 октября.

В отчете обвинения связанны с борьбой с пандемией COVID-19 и включают преступления против человечества. На подготовку отчета более чем на 1300 страниц подконтрольному оппозиции комитету понадобилось около полугода. Согласно документу, преступления совершили также еще 77 человек и две компании.

При этом в проекте отчета предполагалось предъявить обвинения Болсонару в геноциде и убийстве, однако позже сенаторы решили снять эти обвинения по техническим причинам. Кроме того, они также решили добавить в список еще десять человек, которым должны быть предъявлены обвинения.

В свою очередь сам Болсонару называет такие обвинения предвзятыми.

Напомним, что ранее Болсонару обвинили в 600 тысячах COVID-смертей в Бразилии. Комитет бразильского Конгресса назвал "жуткой" и "неряшливой" деятельность Жаира Болсонару по борьбе с пандемией.

Также сообщалось, что Верховный суд Бразилии разрешил провести расследование в отношении президента Жаира Болсонару, которого подозревают в злоупотреблениях при закупке индийской вакцины Covaxin. Правительство страны подписало контракт на закупку 20 миллионов доз индийской вакцины Covaxin на общую сумму 320 миллионов долларов. Одна доза вакцины стоила для Бразилии 15 долларов.

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