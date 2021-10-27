Работники покидают добывающую промышленность Беларуси 27.10.2021, 10:33

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Также у отрасли растут долги.

Главные предприятия горнодобывающей промышленности страны отчитались за 2021 год. Тенденции в отрасли разнонаправленные, пишет сайт banki24.by.

Горнодобывающая промышленность в РБ представлена в основном компаниями в составе ПО «Белоруснефть», добычей торфа, а также разработкой карьеров. Ввиду масштабов деятельности главное влияние на валовые показатели имеет добыча нефти и газа.

За 9 месяцев 2021 года выпуск в отрасли вырос на 1,4% по сравнению с 2020-м. Правда, в 2020 году за тот же период спад производства составил 1,8%. Таким образом, в этом отношении отрасль еще не вышла на уровень докризисного 2019 года.

У добывающих предприятий в силу специфики их работы как правило низкий объем складских запасов. На 1 октября размер запасов в отрасли составил всего 25,1 млн BYN, что эквивалентно 0,49% от всех запасов в промышленности.

Средняя зарплата в отрасли по итогам 9 месяцев на 9,5% – до 2399 BYN. При этом медианная зарплата у добытчиков полезных ископаемых близка к средней. Например, в мае 2021-го средний показатель составил 2382 BYN, а медианный – 2248 BYN.

Зарплатные показатели в отрасли вытягивают вверх организации по добыче сырой нефти и природного газа (медиана 2851 BYN). В добыче прочих полезных ископаемых зарплаты в разы ниже (медиана 1113 BYN).

В мае 2021-го около 0,7 тыс. работников на флагманах горнодобывающей промышленности была начислена зарплата выше 5000 BYN. Поти все они трудились в добыче нефти и газа.

В 2021 году флагманы отрасли фиксируют чистый отток кадров. За 8 месяцев было уволено 1566 человек, а принято на работу 1501. Коэффициент замещения уволенных работников принятыми составил 95,8%.

Зато по выручке и прибыли с продаж динамика положительная. Выручка за 8 месяцев выросла к 2020 году на 37,9%, а прибыль с продаж – в 2,5 раза.

Средняя рентабельность продаж в отрасли достигла 13,1% (в 2020 году было 7,2%). По итогам 8 месяцев около 9,1% флагманов горнодобывающей промышленности несли убытки с продаж (были нерентабельны), а еще 27,3% показали рентабельность в пределах 0-5%. Вместе с тем, доля компаний с рентабельностью более 20% также составила 9,1%.

Суммарные долги в отрасли на 1 сентября 2021-го достигли 3,611 млрд BYN. Эта сумма близка к историческому максимуму, который отмечался 1 июня (3,677 млрд BYN). С начала года задолженность флагманов увеличилась на 11,8%.

За 8 месяцев крупные и средние предприятия горнодобывающей промышленности выплатили кредиторам 1,208 млрд BYN. Этот объем платежей оказался эквивалентен 22,4% выручки.

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