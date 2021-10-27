Латвия близка к запрету георгиевских ленточек 4 27.10.2021, 13:17

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Скоро их нельзя будет носить на публичных мероприятиях.

Сегодня, 27 октября, перед окончательным чтением комиссия Сейма Латвии по правам человека и общественным делам поддержала поправки к законам, запрещающие использование георгиевских лент на публичных развлекательных и праздничных мероприятиях, собраниях, шествиях и пикетах, сообщает Delfi.

В настоящее время во время публичных мероприятий законом запрещается использование флагов, гербов и гимнов бывшего СССР, его республик и нацистской Германии, нацистских свастик, знаков SS и советской символики — серпа и молота, а также их стилизации.

Исключение делается лишь в том случае, если все вышеперечисленное не используется для прославления тоталитарных режимов или оправдания совершенных режимами преступлений.

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