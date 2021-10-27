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Китай ввел ограничения на строительство небоскребов

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  • 27.10.2021, 18:35
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Китай ввел ограничения на строительство небоскребов

Запрещается строить здания высотой более 250 м в городах с населением менее трех млн человек.

В Китае введены ограничения на строительство новых небоскребов. Об этом сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на Министерство жилья, городского и сельского строительства и Министерство по чрезвычайным ситуациям КНР.

Отмечается, что запрещается строить новые здания высотой более 250 м в городах с населением менее трех млн человек, а возведение высоток выше 150 м должно строго контролироваться местными властями.

В городах с населением более трех млн человек запрещено строить здания выше 500 м, возведение зданий выше 250 м также будет под контролем властей.

Кроме того, запрещено строительство небоскребов в исторических кварталах, рядом с объектами культурного наследия и в районах с интенсивным движением.

Ранее сообщалось, что Китай запретил строить небоскребы выше 500 метров.

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