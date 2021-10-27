Китай ввел ограничения на строительство небоскребов 6 27.10.2021, 18:35

1,886

Запрещается строить здания высотой более 250 м в городах с населением менее трех млн человек.

В Китае введены ограничения на строительство новых небоскребов. Об этом сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на Министерство жилья, городского и сельского строительства и Министерство по чрезвычайным ситуациям КНР.

Отмечается, что запрещается строить новые здания высотой более 250 м в городах с населением менее трех млн человек, а возведение высоток выше 150 м должно строго контролироваться местными властями.

В городах с населением более трех млн человек запрещено строить здания выше 500 м, возведение зданий выше 250 м также будет под контролем властей.

Кроме того, запрещено строительство небоскребов в исторических кварталах, рядом с объектами культурного наследия и в районах с интенсивным движением.

Ранее сообщалось, что Китай запретил строить небоскребы выше 500 метров.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».