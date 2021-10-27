Цена на газ в Европе упала 27.10.2021, 19:37

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О снижении стоимости свидетельствуют данные биржи ICE.

Цены на газ в Европе упали после поручения президента России Владимира Путина «Газпрому» увеличить поставки газа в Европу. О снижении стоимости свидетельствуют данные биржи ICE.

Цена на газ опустилась с 1041 доллара за тысячу кубометров до 1008 долларов за тысячу кубометров. Стоимость пошла вниз после того, как глава «Газпрома» Алексей Миллер в ответ на поручение Путина заявил, что российский поставщик увеличит объемы газа в европейских хранилищах после 8 ноября.

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