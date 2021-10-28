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В Минске учителя массово болеют и умирают от COVID-19

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  • 28.10.2021, 9:29
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В Минске учителя массово болеют и умирают от COVID-19
Фото: web.archive.org

Детям и взрослым пора остаться дома.

Читатели телеграм-канала «Беларусь головного мозга» сообщают, что перед каникулами в некоторых минских школах творится форменное безобразие: учителя повально болеют коронавирусом, а кое-где даже погибают. Но бездушная система вместо спасения жизней демонстративно отменяет масочный режим.

«В СШ182 г.Минска умерла от ковида учитель физики Дубинина Марина, лежала в реанимации, в субботу прошли похороны, а в школе - субботник. В телеграм-канале школы тишина, даже нет никаких соболезнований…».

«Проблема в одной из гимназий Советского района. На все учебное заведение, после увольнений и непродлений, осталось два учителя на младшие классы, два на «продленку». Сейчас учителя заболели ковидом, причем и у младших классов, и у группы продленного дня. Делать нечего. Либо оставаться дома, либо с детьми будет сидеть сторож/уборщица, или учитель с каких-нибудь старших классов».

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