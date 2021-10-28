Эйсмонт снова выставила Лукашенко на посмешище

Эйсмонт снова выставила Лукашенко на посмешище5
- 28.10.2021, 9:51
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Мировые СМИ откровенно потешаются над диктатором.
Диктаторы не любят, когда над ними откровенно потешаются. И Александр Лукашенко в этом случае совсем не исключение. И уж точно не планировала Наталья Эйсмонт выставить своего шефа на посмешище. Не планировала, но у нее это получилось, пишет историк Александр Фридман.
Опубликованное пропагандисткой видео гуляет по просторам интернета, а швейцарская газета 20 minutes не только перевела его на французский язык, но и отметила, что Лукашенко использует дезинфицирующее средство в качестве духов.