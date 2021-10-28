Как массовый отъезд белорусов скажется на экономике страны 6 28.10.2021, 10:38

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Отток кадров отразится на ВВП.

Белорусы массово едут из страны. Послевыборный поток миграции – самый большой за все время белорусской независимости. Количество тех, кто уехал, достигает уже сотен тысяч, и вскоре это обязательно отразится на уже и так шаткой экономике страны, пишет сайт телеканала «Белсат».

В прошлые годы из Беларуси уезжали люди рабочих специальностей из регионов, где трудно найти работу. Теперь же, по мнению экспертов издания, ситуация изменилась, так как выезжают высококлассные специалисты, которые обеспечивали рост экономики на родине: предприниматели, исследователи, экономисты, IT-работники. Власти, правда, утверждают, что IT-специалистов уезжают единицы – и на отрасли это никак не сказывается. Мол, ПВТ, наоборот, бьет рекорды по экспорту продукции.

«Не хватает именно опытных людей, которые уехали, и их замещают через количество», – комментирует ситуацию Екатерина Борнукова, академический директор Центра экономических исследований BEROC.

По словам Екатерины Борнуковой, потеря нескольких десятков тысяч работников может остаться для Беларуси совершенно незамеченной. А вот потеря 100 тысяч специалистов, по ее мнению, – уже значительная потеря, которая может привести к недополучению от одного до трех процентов ВВП.

«Это талантливые врачи, которые могли бы стать авторами сложных операций, изобретать новые методы лечения. Это предприниматели, которые, возможно, открыли бы большие компании. Это все подрывает этот вот потенциал роста. Это абсолютно незаметно голым глазом. Но потом, через пять лет, мы с вами встретимся – и вы будете говорить: объясните, пожалуйста, почему в Беларуси такой медленный экономический рост? Но на самом деле часть этой истории будет о том, что уехали те, кто собственно создает экономический рост», – говорит Екатерина Борнукова.

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