Официально: Подозреваемый в убийстве российского банкира найден мертвым в витебском изоляторе 6 28.10.2021, 12:27

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Следственный комитет проверяет обстоятельства его гибели.

Андрея Скрипкина задержали вчера в Минске по подозрению в убийстве бывшего топ-менеджера обанкротившегося «Смоленского банка» Михаила Яхонтова и его семьи. Теперь Скрипкин найден мертвым в белорусском изоляторе. По информации ТАСС, подозреваемый в тройном убийстве покончил с собой.

Тела 57-летнего бывшего заместителя управляющего московского филиала «Смоленского банка» Михаила Яхонтова, его 39-летней супруги и их 8-летнего сына обнаружили 26 октября в московской квартире. По данным ТАСС, рассматриваются несколько версий убийства, в том числе финансовая.

Ранее Яхонтов был судим за растрату и преднамеренное банкротство. А в марте 2019-го суд признал его и еще троих бывших топ-менеджеров ОАО «Смоленский банк» виновными в крупной растрате и преднамеренном банкротстве. Яхонтова приговорили к 6 годам лишения свободы. Кроме того, с четырех менеджеров суд постановил взыскать больше 8,4 млрд российских рублей.

По некоторым данным, подозреваемый в убийстве Яхонтова был задержан в Беларуси 27 октября, когда направлялся в Европу.

В Следственном комитете Беларуси подтвердили Onlíner факт смерти человека в изоляторе. Прокомментировали так: «Следственный комитет Беларуси проверяет обстоятельства гибели в ИВС в Витебске 55-летнего подозреваемого в убийстве семьи в Москве. Следственно-оперативная группа сейчас проводит осмотр в изоляторе. В настоящее время полученные данные указывают на то, что имело место самоубийство».

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