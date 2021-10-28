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БЧБ-флаг, поднятый во время ЧМ в Риге, продан на аукционе за 12 600 долларов

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  • 28.10.2021, 20:02
БЧБ-флаг, поднятый во время ЧМ в Риге, продан на аукционе за 12 600 долларов

Флаг был поднят в мае мэром Риги и главой МИД Латвии.

БЧБ-флаг, который во время ЧМ подняли и поставили в один ряд с флагами всех стран-участниц мэр Риги Мартиньш Стакис и глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич, продан на аукционе за 12600 долларов, передает «Трибуна».

Всего была сделана 41 ставка.

Напомним, что 24 мая Стакис вместе с Ринкевичем заменили красно-зеленый флаг Беларуси на БЧБ-полотно с «Погоней». Действия латвийских чиновников произошли на следующий день после посадки в Минске самолета, выполнявшего рейс по маршруту Афины – Вильнюс.

Стакис подарил этот БЧБ-флаг с памятной подписью, чтобы его выставили на аукцион и помогли репрессированным людям, нуждающимся в финансовой поддержке.

Все средства, полученные по этой статье, будут перечислены в Белорусский фонд спортивной солидарности.

Отметим, что белорусская Генпрокуратура завела на Стакиса и Ринкевича уголовное дело за возбуждение национальной вражды после снятия «заката надо болотом» в Риге.

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