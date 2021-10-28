Мнение о забастовке: Вам нужен триггер? Так вот же он 28.10.2021, 21:00

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Давайте поддержим Сергея Дылевского и объявим 1 ноября народный карантин.

– Уважаемые белорусы! Пишу свое мнение про забастовку. Можно по-разному относится к объявлению забастовки Сергеем Дылевским. Тем не менее ясно одно. Хватит ждать! - пишет читатель телеграм-канала «Баста!»

Чуда не произойдет. Скоро действительно будет некому бастовать. Нас реально уничтожают. Только действия ведут к результату. И только белорусы решат, в какой стране будут жить наши дети и внуки.

Что вы все еще ждете? Что такого должно произойти, чтобы вы поняли, что «моя хата с краю» не прокатит? Вам нужен триггер? Так вот же он - коронавирус. Сотни смертей каждый день. Режиму плевать на вас. И это факт. Примеров куча. На лицо - реальный геноцид собственного народа.

Давайте поддержим Сергея Дылевского и объявим народный карантин. Нам нужно остаться дома, чтобы поддержать врачей, которые не справляются с потоком больных. Нам нужно остаться дома, чтобы спастись всем.

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