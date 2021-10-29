США перенесли испытания гиперзвукового оружия до встречи Байдена с Путиным 3 29.10.2021, 7:34

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Фото: Lockheed Martin

Белый дом обратился к Пенгагону.

Белый дом обратился к Пенгагону с просьбой перенести испытания гиперзвукового оружия перед встречей президентов Джо Байдена и Владимира Путина, чтобы не усилить напряженность в отношениях с Москвой, пишет Politico.

По информации издания, чиновники беспокоились, что Россия может неправильно интерпретировать подобный сигнал или что запуск подобного оружия вообще саботирует встречу.

Собеседник издания в Пентагоне отметил, что в свою очередь Россия также не делала «провокационных вещей» перед саммитом.

Байден и Путин встретились в Женеве 16 июня. Они общались более 2,5 часов, а затем провели отдельные пресс-конференции.

Байдена на переговорах в узком формате сопровождал госсекретарь США Энтони Блинкен, а президента РФ — глава МИД РФ Сергей Лавров.

В октябре США провели три успешных испытания в рамках разработки гиперзвукового оружия.

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