Белорусские медики рассказали об особенностях COVID-19 у беременных 29.10.2021, 10:09

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Фото: exo-ykt.ru

Болезнь протекает сложнее, а последствия сказываются сильнее.

Вопросы медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам с COVID-19, а также вакцинации беременных обсуждались на республиканском вебинаре c участием ведущих специалистов и экспертов. Медики рассказали, что беременность является фактором риска тяжелого течения COVID-19, пишет «Медицинский вестник».

Большинство беременных заражаются от членов семьи, а во время болезни у них чаще болит голова и наблюдается тошнота и рвота, рассказывает заведующий кафедрой инфекционных болезней и детских инфекций БелМАПО, кандидат медицинских наук Юрий Горбич.

Беременность является фактором риска тяжелого течения COVID-19. Так, по данным международного метаанализа, в котором объединили результаты 192 исследований с охватом 64 000 беременных, чаще всего встречаются:

пневмония — 7,4%,

ОРДС (острый респираторный дистресс-синдром) — 13,4%;

попадают в реанимацию — 3,3%, из них на ИВЛ — 1,6%,

ЭКМО — 0,11% (процент ограничен доступностью метода),

летальный исход 0,8%.

При этом есть определенные факторы риска тяжелого течения COVID-19 у беременных:

возраст от 25 лет и старше;

работа в здравоохранении (за счет высокой вирусной нагрузки);

хронические заболевания легких;

артериальная гипертензия;

наличие ожирения до родов;

прегестационный сахарный диабет.

Даже после выздоровления постковидные симптомы у беременных продолжаются дольше, чем у остальных, и чаще всего имеют бо́льшую выраженность. Чаще всего это общие и респираторные симптомы, у 28% беременных развивается алопеция (облысение). Спустя 7 месяцев после выздоровления как минимум у половины женщин остается один их симптомов, а у четверти — психосоциальная симптоматика.

Самым эффективным способом профилактики тяжелого течения COVID-19 является вакцинация, утверждает Игорь Стома, ректор ГомГМУ, профессор кафедры инфекционных болезней и доктор медицинских наук.

Прививать беременных женщин рекомендует ВОЗ, соответствующее постановление издал и Минздрав Беларуси. Для вакцинанции беременных женщин в Беларуси применяется вакцина Sinovac CoronaVac (Vero Cell), одобренная ВОЗ для использования у беременных. На 21 октября 2021 года в Беларуси вакцинированы 71 беременная и 6 кормящих матерей.

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