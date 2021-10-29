США призвали союзников снять ограничения на поставки оружия Украине

США призвали союзников снять ограничения на поставки оружия Украине8
- 29.10.2021, 14:02
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В качестве примера были приведены противотанковые ракетные комплексы Javelin.
Было бы хорошо, если бы союзники сняли ограничения на поставки Украине летальных оборонных вооружений.
К этому на онлайн-встрече от Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне призвала заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер, сообщает liga.net.
Модератор дискуссии задала ей вопрос, какой именно помощи Вашингтон ожидает от партнеров для Украины в первую очередь.
"Во-первых, я бы хотела, чтобы все союзники сняли ограничения на помощь. (В плане) летальных оборонных средств", – сказала она.
В качестве примера она напомнила, что США уже передали и продают Украине современные противотанковые ракетные комплексы Javelin.
"Но у некоторых союзников по-прежнему присутствуют ограничения. У кого-то они затрагивают программы по оказанию оборонной помощи, но другие запрещают и продажу (вооружений). Я считаю, что у Украины должна быть возможность приобрести средства, которые нужны ей для самозащиты. Поэтому я бы хотела, чтобы эти ограничения сняли", – подчеркнула представитель Пентагона.