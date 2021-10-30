Новый развод: после звонка «работника AliExpress» бобруйчанка узнала, что на нее оформили кредит 13 30.10.2021, 10:44

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Как мошенники пытаются завладеть деньгами белорусов.

В Бобруйске расследуют дело по факту хищения имущества путем модификации компьютерной информации.

По имеющимся данным, утром 22 октября 63-летней бобруйчанке через мессенджер Viber позвонил неизвестный. Он представился сотрудником компании AliExpress. Об этом сообщает агентство «Минск-новости» со ссылкой на официального представителя Следственного комитета Юлию Гончарову.

Собеседник пояснил женщине, что на ее имя якобы оформлена покупка мобильного телефона. Мужчина уточнил, будет ли она подтверждать покупку. Потерпевшая ничего не заказывала, поэтому ничего не подтвердила.

Спустя некоторое время бобруйчанке снова позвонили, на этот раз якобы сотрудник банка. Звонивший пояснил, что мошенники пытаются завладеть ее банковским счетом. Он уточнил паспортные данные потерпевшей и номер счета в банке.

Бобруйчанка заподозрила обман, когда ей пришло смс с благодарностью о сотрудничестве. Она обратилась в свой банк, где узнала, что на ее имя оформлен кредит на 3 тыс. рублей.

Потерпевшая сообщила о случившемся в милицию.

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