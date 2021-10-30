Минздрав РФ: «Спутник Лайт» должен использоваться только для повторной вакцинации 18 30.10.2021, 17:41

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Медики реагируют на бушующий штамм дельта.

Вакцина "Спутник Лайт" должна использоваться только при ревакцинации, соответствующие изменения в методических рекомендациях выйдут в субботу, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, пишет ТАСС.

"В связи с тем, что штамм дельта идет, обязательно сегодня выйдут изменения в методические рекомендации по вакцинации, где будет написано: "Спутник Лайт" использовать только для повторной вакцинации", - сказал Мурашко.

Для первой прививки рекомендуется использовать другие вакцины от коронавируса.

Ранее сайт Charter97.org писал о том, что лучше: «Спутник» или китайская вакцина.

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