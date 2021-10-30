Минздрав РФ: «Спутник Лайт» должен использоваться только для повторной вакцинации

Минздрав РФ: «Спутник Лайт» должен использоваться только для повторной вакцинации18
- 30.10.2021, 17:41
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Медики реагируют на бушующий штамм дельта.
Вакцина "Спутник Лайт" должна использоваться только при ревакцинации, соответствующие изменения в методических рекомендациях выйдут в субботу, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, пишет ТАСС.
"В связи с тем, что штамм дельта идет, обязательно сегодня выйдут изменения в методические рекомендации по вакцинации, где будет написано: "Спутник Лайт" использовать только для повторной вакцинации", - сказал Мурашко.
Для первой прививки рекомендуется использовать другие вакцины от коронавируса.
Ранее сайт Charter97.org писал о том, что лучше: «Спутник» или китайская вакцина.