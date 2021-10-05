Бразильский футболист рассказал, как пообщался с женой из-за сбоев в соцсетях 5.10.2021, 17:35

Лукас Моура

Фото: REUTERS/David Klein

Лукас Моура заявил, что она хороший человек.

Полузащитник лондонского Тоттенхэма и сборной Бразилии Лукас Моура с юмором отреагировал на глобальный сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp, пишет «Новое время».

Накануне в работе Facebook, Instagram и WhatsApp по всему миру произошел масштабный сбой. Крупные социальные сети были недоступны для пользования около шести часов.

Лукас Моура в Twitter рассказал, что падение соцсетей позволило ему найти время для общения с супругой Лариссой Саад, с которой футболист находится в браке с 2016 года.

«Из-за падения WhatsApp и Instagram я смог немного поговорить с женой. Очень хороший она человек», — написал бразилец.

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