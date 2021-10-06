Сигарет в Беларуси осталось «на три дня» 12 6.10.2021, 20:37

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На Гродненской табачной фабрике заканчивается сырье.

Рабочих Гродненской табачной фабрики предупредили, что сырья осталось буквально до конца ноября, а потому сейчас производят только NZ, а остальные марки приостановлены, пишет телеграм-канал БОР.

Это, вероятно, связано с санкциями и с тем, что крупнейшие европейские поставщики отказались от сотрудничества с заводом. А именно швейцарские ULTOCO S.A и «Alliance One International AG», французская «LTR Industries» и британская «Quest». Оно и хорошо, будет меньше контрабанды.

С другой стороны мы ведь все прекрасно понимаем, кто виноват в том, что рабочие останутся без работы. Если бы Синепалыч не тащил контрабанду через все щели на границе, если бы ушел, проиграв выборы, человеком, продолжали бы работать себе спокойно. Так что, забастовка неизбежна. Продолжаем готовиться, продолжаем закупаться продуктами и формировать забастовочные кассы на предприятиях.

Стачке быть!

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