Астронавты NASA впервые вырастили перец на МКС 2 6.10.2021, 22:16

Перец необходим астронавтам для пополнения запасов витамина С.

На четырех растениях перца чили, растущих на борту Международной космической станции (МКС), впервые появилось несколько плодов, сообщает NASA.

Длина перца - около 8 сантиметров, он зеленый и пока неизвестно, как быстро превратится в красный в условиях микрогравитации. Исследование показало, что на орбите растения развиваются медленнее - точные причины этого ученые пока не поняли.

Перец на МКС развивается в специальных камерах Advanced Plant Habitat (APH), которыми можно управлять дистанционно. Для растений создали легкий ветерок, чтобы они могли самостоятельно опыляться, но некоторые цветы астронавтам уже пришлось опылять вручную - вот, как это делали:

I loved getting my hands on the pepper plants and pollinating them! I felt a much higher-than-usual level of focus compared to tending plants on Earth. Of course I played Red Hot Chili Peppers for them! 🌶 See why we are growing this complicated crop: https://t.co/7YJ8yfrRfP pic.twitter.com/8MnpLVbYoA — Megan McArthur (@Astro_Megan) September 14, 2021

Астронавты учатся выращивать перец, чтобы создать себе дополнительный источник витамина С. Два сбора урожая запланированы на октябрь и ноябрь: часть астронавты съедят, другую часть отправят на Землю для исследований.

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