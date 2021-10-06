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Астронавты NASA впервые вырастили перец на МКС

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  • 6.10.2021, 22:16
Астронавты NASA впервые вырастили перец на МКС

Перец необходим астронавтам для пополнения запасов витамина С.

На четырех растениях перца чили, растущих на борту Международной космической станции (МКС), впервые появилось несколько плодов, сообщает NASA.

Длина перца - около 8 сантиметров, он зеленый и пока неизвестно, как быстро превратится в красный в условиях микрогравитации. Исследование показало, что на орбите растения развиваются медленнее - точные причины этого ученые пока не поняли.

Перец на МКС развивается в специальных камерах Advanced Plant Habitat (APH), которыми можно управлять дистанционно. Для растений создали легкий ветерок, чтобы они могли самостоятельно опыляться, но некоторые цветы астронавтам уже пришлось опылять вручную - вот, как это делали:

Астронавты учатся выращивать перец, чтобы создать себе дополнительный источник витамина С. Два сбора урожая запланированы на октябрь и ноябрь: часть астронавты съедят, другую часть отправят на Землю для исследований.

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