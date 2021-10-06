Астронавты NASA впервые вырастили перец на МКС

Астронавты NASA впервые вырастили перец на МКС2
- 6.10.2021, 22:16
Перец необходим астронавтам для пополнения запасов витамина С.
На четырех растениях перца чили, растущих на борту Международной космической станции (МКС), впервые появилось несколько плодов, сообщает NASA.
Длина перца - около 8 сантиметров, он зеленый и пока неизвестно, как быстро превратится в красный в условиях микрогравитации. Исследование показало, что на орбите растения развиваются медленнее - точные причины этого ученые пока не поняли.
Перец на МКС развивается в специальных камерах Advanced Plant Habitat (APH), которыми можно управлять дистанционно. Для растений создали легкий ветерок, чтобы они могли самостоятельно опыляться, но некоторые цветы астронавтам уже пришлось опылять вручную - вот, как это делали:
I loved getting my hands on the pepper plants and pollinating them! I felt a much higher-than-usual level of focus compared to tending plants on Earth. Of course I played Red Hot Chili Peppers for them! 🌶 See why we are growing this complicated crop: https://t.co/7YJ8yfrRfP pic.twitter.com/8MnpLVbYoA— Megan McArthur (@Astro_Megan) September 14, 2021
Астронавты учатся выращивать перец, чтобы создать себе дополнительный источник витамина С. Два сбора урожая запланированы на октябрь и ноябрь: часть астронавты съедят, другую часть отправят на Землю для исследований.