Наши в бондиане: как белорус покоряет мировое кино 8.10.2021, 7:55

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Денис Хорошко совмещает съемки в кино с развитием туристического бизнеса.

Актер Денис Хорошко успел поработать с Мэгги Смит и Дастином Хоффманом, а последней его громкой премьерой стал новый "Бонд" с Дэниэлом Крейгом.

Актер рассказал, как снималось нашумевшее кино и о жизни русскоязычного актера на Туманном Альбионе.

После мировой премьеры неделю назад новый "Джеймс Бонд" пришел в Беларусь. "Не время умирать" – 25-й эпизод киносаги об агенте 007. Немногие знают, что есть в этом фильме и наш человек: родившийся в Беларуси Денис Хорошко – исполнитель роли агента Спектра.

Актерское образование он получал в Саратове. Есть и этап жизни в Молдове. А последние 15 лет артист живет и работает в Англии и готов назвать себя гражданином не столько бывшего СССР, сколько всей планеты Земля.

Денис Хорошко совмещает съемки в кино с развитием туристического бизнеса. Он может организовать поездки в Великобританию и выступить гидом по местам съемок разных кинолент, в том числе и отдельно – про агента 007.

"Востребованы амплуа шпионов и мафиози"

Денис попал в Англию в 2005 году как студент. Со временем у него появился агент, который продвигает его в разные проекты: британские фильмы и американские ленты, которые снимаются на территории Королевства.

"Везде на кастинги иду как "русский" актер. Е ли какие-то проекты снимаются на английском, все равно, как правило, продюсеры ищут "русских" с соответствующим акцентом и внешним видом", – объясняет Денис.

Интересуюсь, имеет ли смысл русскоязычному актеру избавляться от акцента, ведь режиссеры могут искать как раз особое произношение для роли выходца из Восточной Европы.

Денис признался, что для себя пытается сделать свой английский чище, советуется со знакомым британцем, но на пробах старается говорить с максимально русским акцентом, подтверждая, что режиссеры ожидают именно этого.

Собеседник замечает, что быть русским актером в Англии непросто. Работы может быть немного, учитывая, что востребованы определенные амплуа (шпионов и мафиози). Конкуренция большая: много актеров с постсоветского пространства, из Прибалтики, подают заявки даже британцы, которые едва говорят по-русски.

Сколько платят иностранным актерам в Великобритании?

Съемочный день может приносить доход, сопоставимый с двухнедельным заработком на обычной работе. По сравнению с актером массовых сцен можно заработать в пять раз больше.

Денис не стал называть конкретные цифры, но не потому, что это секрет, а чтобы потенциальный работодатель не воспринял это как потолок гонорара. В вопросах оплаты лучше исходить из предложения заказчика и соглашаться либо нет.

Самый большой разовый гонорар актер получил за съемку в рекламе компьютерной антивирусной программы – рекламные ролики вообще более оплачиваемые. Выгодно также работать в проектах Netflix и ВВС, поскольку при последующих показах готового продукта актеры получают роялти – авторское вознаграждение.

На вопрос, влияет ли расширение портфолио на увеличение зарплаты, Денис пояснил, что, как правило, предлагается конкретная работа с определенной суммой, и уже агент решает, согласиться, отказаться или попросить больше.

Знаковая роль

На вопрос о самой запоминающейся роли артист, не задумываясь, отвечает про работу с Мэгги Смит в фильме "Квартет", режиссером которого был Дастин Хоффман.

"Я играл поляка – водителя главной героини. Это была замечательная роль, которая дала старт карьере, привела к знакомству с такими известными людьми и в дальнейшем – к еще более интересным ролям", – отметил Денис.

У британских и русских актеров собеседник замечает различия в мировоззрении и культуре общения. Британцы очень вежливые и могут демонстрировать хорошее отношение, но это не значит, что они тебя уважают, просто люди так воспитаны.

"Есть момент, что они могут не подпускать близко к себе, нет такой открытости в дружбе, всегда есть какая-то дистанция. Не покидает чувство, что британцы находятся на мысленном островке в соответствии со статусом островного государства, который формирует их сознание", – поясняет Денис.

Сцена очень кровавая

Сцену в фильме "Не время умирать" с участием белорусского актера снимали пять дней. Денис на стал раскрывать все подробности ради тех, кто не смотрел, но все же признался, что сцена была очень кровавой, и заинтриговал: "Было много мейкапа, который иногда мешал банально выйти и перекусить. Когда вы увидите эту сцену, поймете, что я имею в виду".

Денис заметил, что ему было приятно получить эту роль, ведь не каждому предоставляется возможность сыграть в "Джемсе Бонде", но признался, что хотел бы сняться в другом амплуа.

"Кастинг не проводился у нас, вероятно, где-то за границей. На роль русского ученого выбрали шведского актера. Персонаж комедийный, подходит под мой типаж, и я с некоторой завистью смотрел на эту роль, хотя, безусловно, и свою задачу стремился выполнить максимально хорошо".

Бюджет, география, реальные трюки

Дополнительный PR фильму добавил тот факт, что это пятый и последний Бонд в исполнении Дэниэла Крейга, который, к слову, выступил и в качестве продюсера. СМИ писали, что еще до пандемии съемки и премьеру перенесли из-за финансовых разногласий.

Денис подтвердил, что это действительно последний эпизод для Крейга, но заметил, что у фильма и без этого хватает особенностей: большой бюджет, необычные места съемок (в Италии, на Ямайке) и участие большого количества каскадеров.

"Каскадеры рассказывали мне, как снимались некоторые сцены. Это не компьютерная графика. Например, в подводной лодке, когда Бонд разбрасывает противников, те влетали в реальные стены, не из пенопласта. Были синяки, люди самоотверженно все делали, какие-то трюки выполняли сами актеры, в том числе Крейг, хотя у него есть дублер", – раскрыл подробности актер.

В вечном споре, какой Бонд лучше, собеседник выбирает современных актеров последних лет, потому что они приближены к нашему времени и реалиям. Впрочем, Денис отдает должное и более ранним исполнителям, в которых, по его мнению, было больше души и юмора.

"В современных фильмах о Бонде стало больше экшена. Хотя в последнем эпизоде создатели постарались от этого уйти, вернуться к тому стилю. Очень много драматических моментов. Бонд показан как обычный человек, который любит и заботится о своих близких", – замечает актер.

Мог ли Денис Хорошко, когда был в начале творческого пути, мечтать о том, что будет сниматься в фильме о британском разведчике? Собеседник вспоминает, что в 14 лет, когда играл в театральной студии и общался, как и сейчас, с журналистом, говорил, что будет работать за границей и сниматься в голливудских фильмах.

"Я всегда считал, что все реально в жизни и нужно просто посылать в космос сигналы о том, чего ты хочешь, и, конечно, прикладывать к этому определенные усилия", – говорит Денис.

Свобода перемещений – свобода творчества

Стандартный вопрос о планах на будущее трансформировался в желание узнать о мечтах собеседника, связанных с жизнью и профессией.

В общечеловеческом плане Денис Хорошко хотел бы максимальной свободы перемещений, снятия ограничений и бюрократических барьеров.

"Чем-то напоминает Советский Союз, когда нельзя было летать за границу. Хотелось бы, чтобы все это убрали, и мы наконец почувствовали себя людьми планеты", – мечтает артист.

Это расширит и творческие возможности в реализации масштабных планов. Воспользовавшись некоторым затишьем в пандемию, с соавтором из Канады Денис Хорошко написал сценарий сериала.

Проект под названием "План 2030" насчитывает пятьсот страниц и предполагает съемки 10 эпизодов. Сюжет не основан на реальных событиях, но приближен к реальности, хотя не обойдется без элементов фантастики в виде киборгов.

Предусмотрена роль и для автора. Денис открыт для продолжений о сотрудничестве и сейчас занят поисками продюсеров. Съемки, по задумке, будут проходить в России, Беларуси, США и Европе. Это история о том, что могло бы произойти спустя десятилетия, что, вполне возможно, окажется интересно жителям планеты Земля.

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