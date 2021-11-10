Политзаключенному Николаю Дедку незаконно присудили пять лет колонии 10.11.2021, 10:31

2,932

Николай Дедок

Активист не признал свою вину.

Николай Дедок осужден на пять лет колонии общего режима. Такой приговор вынесла 10 ноября судья Минского городского суда Анастасия Папко. Напомним, именно такой срок запрашивал для активиста анархистского движения государственный обвинитель.

Как сообщает лишенный регистрации ПЦ «Весна», Николая Дедка признали виновным по трем статьям Уголовного кодекса: организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342 — до 4 лет лишения свободы), призывы к действиям, направленным на причинения вреда национальной безопасности Беларуси (ст. 361 — до 5 лет лишения свободы), незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ (ст. 295−3 — до двух лет лишения свободы).

Год политзаключенный находился под стражей. Его задержали 11 ноября сотрудники ГУБОПиК и МВД.

В суде Дедок рассказал, что при задержании его избили. Результаты судебно-медицинской экспертизы обвиняемого, которая проводилась 17 и 24 ноября, зафиксировали травмы на теле заключенного: «Кровоподтеки верхнего и нижнего века, поясницы, плечевого сустава, бедер (…) 13 травматических воздействий твердым тупым предметом, что не характерно для падения».

Вину свою активист не признал.

«Все участники процесса с юридическим образованием отлично видят и понимают, что происходит. Я хочу поблагодарить своих родных, друзей, товарищей-анархистов, журналистов, правозащитников, всех неравнодушных, всех, кто ценит мою работу, за то, что поддерживали меня в течение этого года и помогали материально. Это очень важно для меня.

А тем, кто имеет отношение к организации этого судебного процесса, а равно как и других политических репрессий в моей стране, я хочу сказать: не питайте иллюзий. Никакие написанные вами бумажки, никакой террор не остановят высвобождение человека и прогресс. Мы все равно победим», — сказал Николай Дедок в последнем слове.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».