Ученые рассказали об особенностях собак, на которые стоит обратить внимание хозяевам 11.11.2021, 13:47

3,872

Они очень чувствительны к бытовым звукам.

Домашнее животное — большая ответственность. Вы обязаны не только кормить и гладить собаку, хозяевам необходимо внимательно следить и за психологическим состоянием питомца, пишет «Популярная механика».

Хозяева собак прекрасно знают, что такие внезапные звуки, как фейерверки или гроза, обычно вызывают беспокойство у животного. Однако, как оказалось, даже обычные шумы, например, звук микроволновой печи и пылесос, могут вызывать стресс и псов.

Исследование показало, что высокочастотные прерывистые шумы с большей вероятностью вызовут беспокойство собаки, чем низкочастотный непрерывный шум. Поскольку у этих животных более широкий диапазон слуха, некоторые звуки просто болезненно переносятся питомцем. Важно минимизировать воздействие шума, если вы видите, что собаке плохо.

«Мы знаем, что есть много собак, чувствительных к шуму, но мы недооцениваем их боязнь звуков в целом, так как многие из них мы считаем нормальными», — сказала ведущий автор Эмма Григг.

Безусловно, когда вы видите, что собака прячется, дрожит или сжимается от звука пылесоса, вам понятно, что ей страшно. Но некоторые признаки страха или тревоги более тонкие. Например, псы, испытывающие стресс, могут тяжело дышать, облизывать губы, отворачивать голову или даже напрягать мышцы всего тела. Иногда они подворачивают уши, а голову опускают вниз.

Чтобы понять, как собаки реагируют на бытовые звуки, а хозяева на поведение собак, исследователи провели опрос 386 владельцев, а также изучили 62 видеоролика «шумных ситуаций». Результаты показали, что владельцы не только недооценивали пугливость своих питомцев, но и в большинстве случаев реагировали скорее с умилением, чем с беспокойством.

«Существует несоответствие между восприятием владельцами пугливости и реальной ситуацией. Некоторые реагируют скорее с удивлением, чем с беспокойством», — сказала Григг. «Мы надеемся, что это исследование заставит людей задуматься об источниках звука, которые могут вызывать стресс у их собак, чтобы они могли предпринять шаги, чтобы свести к минимуму воздействие этого шума на их собаку».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».