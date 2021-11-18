Народный карантин — спасение от коронавируса 18.11.2021, 16:16

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Если мы продолжим молчать, люди будут умирать сотнями ежедневно.

Из-за новостей о волне мигрантов на границе Беларуси и Польши многие стали забывать о насущных и жизненно важных проблемах внутри синеокой, пишет Telegram-канал Белорусского объединения рабочих.

Властями постоянно фальсифицируются данные по заболеваемости и смертности от кароновирусной инфекции. Но факты говорят сами за себя. Только по данным независимых медиков (Белые халаты, Е-здоровье), в Беларуси каждый день от вируса умирает от 200 до 300 человек. Кладбища по всей Беларуси растут с бешеной скоростью, похоронные бюро не справляются с обслуживанием. Для сравнения, только по официальным данным число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в России возросло за сутки на 37 374. Число летальных возросло за сутки на 1251. а в Беларуси 13? Брехня!

А вспомните, сколько было в недавнем времени случаев массового заражения короновирусом целых спортивных команд. И все это замалчивалось на уровне министерств.

В последние несколько месяцев масла в огонь подкинули мигранты. Въезжая в Беларусь для реализации преступных целей режима, они не проходят никаких тестов и проверок на наличие инфекции, тем самым именно мигранты являются разносчиками новых штаммов короновируса в Беларуси.

Поймите одно: правительству на нас плевать, но они очень боятся огласки. Если мы продолжим молчать, люди продолжат умирать сотнями ежедневно.

Народный карантин - это именно та мера воздействия, которая заставит режим работать на спасение человеческих жизней. Благодаря народному карантину белорусы смогут спасти себя и свои семьи от короновируса.

И помните, огласка, огласка и еще раз огласка заставит власти работать. Мы обращаемся ко всем СМИ, блогерам и телеграм-каналам: поднимайте тему короновируса, предавайте огласке Народный карантин, не молчите о беде и не делайте вид, что вас это не касается!

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