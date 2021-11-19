Саудовская Аравия объявила о строительстве плавучего эко-города 4 19.11.2021, 16:56

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Видеофакт.

Саудовская Аравия объявила о строительстве плавучего эко-города Oxagon. Об этом заявил наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман, пишет liga.net.

Восьмиугольный город будет плавать у берега Красного моря и работать только на чистой энергии. Город — часть проекта Neom, задача которого переопределить образ жизни и работы человечества в будущем, обеспечивая более устойчивую альтернативу. Сейчас это целый регион, Oxagon будет находиться на его окраине.

Oxagon будет в 33 раза больше Нью-Йорка и будет воплощать принципы жизни в гармонии с природой. Город станет одним из самых технологически продвинутых логистических центров в мире с современной интегрированной связью с морскими портами и аэропортами. Все должен работать на 100% чистой энергии.

Город также будет оснащен самыми передовыми технологиями, используемыми сегодня, – интернет-вещи (IoT), синтез человека и машины, искусственный интеллект и робототехника.

Строительство города хотят закончить к 2030 году.

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