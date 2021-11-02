До +12°С ожидается в Беларуси 3 ноября 2.11.2021, 19:51

Временами будут идти дожди.

Дожди и до 12 градусов тепла ожидается в Беларуси 3 ноября, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет преобладать облачная погода. Временами будут идти дожди. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется юго-восточный, днем с переходом на юго-западный 5-10 м/с, местами с порывами до 12 м/с.

Температура воздуха ночью составит 3-8 градусов выше нуля, днем - 6-12 градусов тепла.

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