До +12°С ожидается в Беларуси 3 ноября
- 2.11.2021, 19:51
Временами будут идти дожди.
Дожди и до 12 градусов тепла ожидается в Беларуси 3 ноября, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В среду будет преобладать облачная погода. Временами будут идти дожди. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется юго-восточный, днем с переходом на юго-западный 5-10 м/с, местами с порывами до 12 м/с.
Температура воздуха ночью составит 3-8 градусов выше нуля, днем - 6-12 градусов тепла.