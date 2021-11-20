По Беларуси прошел сильный ветер 20.11.2021, 21:37

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Что разрушила стихия?

Сегодня по всей стране был сильный ветер порывами до 15−20 м/с, а местами 21−24 м/с. Синоптики даже объявили оранжевый уровень опасности и советовали оставаться дома. Оставаться и правда стоило — вы только посмотрите, что успел натворить ветер за субботу, пишет zerkalo.io.

В Минске происшествие случилось возле общежития БНТУ № 6, которое находится на улице Якуба Коласа. Там ветер сначала сдул ограждение балкона. Пострадавших нет, а участок уже снова оцепили.

В БНТУ прокомментировали ситуацию:

— Там сорвано несколько листов ограждения, перила. Травм нет, жертв нет, все нормально. Сегодня порывистый ветер, всякое бывает. Службы уже работают, участок оцеплен.

В Вилейском районе ветром снесло остановку.

В Гродно ситуация чуть лучше: остановка пока держится. Но люди уже гадают: упадет или взлетит?

В Гомеле стихия тоже разошлась: в одном месте города ветер повалил дерево, в другом сильные порывы воздуха снесли забор, а в третьем с крыши дома начал сыпаться шифер.

На место происшествия — к «пострадавшей» машине, вызывали милицию и Следственный комитет. Владельцы автомобиля намерены обращаться в суд.

Ветер повалил дерево и на трассе М1. Его поднимали назад пять мужчин.

По прогнозу синоптиков, завтра, 21 ноября в Беларуси сохранится порывистый ветер до 15-18 м/с. По стране в связи в этим объявлен желтый уровень опасности. Будет облачно, временами дожди, в северных районах возможен мокрый снег. Температура днем — от +3 до +10 градусов.

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