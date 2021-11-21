Изнанка белорусского футбола: договорные матчи, коррупция и давление на арбитров 1 21.11.2021, 9:36

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Расследование Белорусского фонда спортивной солидарности.

Белорусский спорт переживает сложные времена, а белорусский футбол — наихудшие. Белорусская сборная потерпела 8 поражений подряд, а 7 из них в официальных матчах. Это является антирекордом за последние 23 года, пишет «Трибуна».

Исключением в этой череде провальных выступлений сборной стал последний товарищеский матч с Иорданией, который закончился победой в пользу сборной Беларуси. Из достижений за последнее время — все.

Команды других стран двигаются вперед, а футбол в Беларуси даже не стоит на месте, он лихо катиться назад. И если раньше болельщиков волновали победы и поражения их команды, то сейчас эмпатия болельщиков стремится к нулю, как и эмпатия системы государства к собственному народу. В стране, где федерацией хоккея управляет гребец, федерацией тенниса — гандболист, а федерацией футбола — полковник артиллерии, успехов в спорте ожидать не приходится.

Но приходится наблюдать нелогичные решения, целью которых является подкрепление текущей системы, где лояльность — главная разменная монета.

Евгений Казакевич на канале Белорусского фонда спортивной солидарности БФСС рассказал, как в этой системе организовывались договорные матчи в чемпионате Беларуси по футболу, как назначались «нужные» судьи, как осуществлялось давление федерации на арбитров, которые выражали вслух свою позицию, а также другие нарушения АБФФ.

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