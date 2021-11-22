С гопником начали говорить на его языке 18 Telegram-канал «Ник и Майк»

22.11.2021, 8:29

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фото: svaboda.org

Синепал ошибся.

Все последнее время хунта пытается вернуть себе легитимность. И это не удается. Народ твердо стоит на своем выборе, который был сделан в августе-2020. Поэтому приходится строить параллельную реальность. Для Салазара печатали газету в единственном экземпляре, а для синепала делают страну, которая ему якобы подчиняется. Альтернативная реальность и полное зазеркалье.

Инструментарий ограничен: мало денег, мало мыслей, мало талантливых кадров. Та же пропаганда во главе с Азверенком скорее работает на сторонников демократических сил. Несмотря на разгром многих медиа взять под контроль информационное поле не удалось до сих пор.

Из того, что есть под руками, остаются страх и тотальная ложь. Разберем эти инструменты.

Страх. Здесь все понятно. Тотальное насилие, пытки, унижения. Альтернативная реальность может существовать, только в условиях, когда вместо реальной жизни повсюду используются декорации. Декорации организаций (БРСМ, ордынские профсоюзы, «круглый стол», «Союз женщин» и так далее), декорации праздников (17 сентября, «Дажынкi»), декорации людей (Нимфоманка, Головченко-Ньютон и далее по списку).

Оправдывается нагнетание страха образом внешнего врага. Эту карту синепал начал разыгрывать еще до выборов, потом залязгали гусеницы на польской границе, сейчас в интервью BBC случилась откровенная истерика в попытке доказать, что именно Запад (забавно, что в лице Стива Розенберга) раскачивал ту самую лодку. Признать, что тебя просто отверг свой собственный народ мочи не хватает.

Вообще поиск врага – известная тактика. Об этом еще говорил Геббельс. Однако он говорил еще и то, что враг должен быть выбран правильно. Он не должен быть слаб (иначе сторонникам победа не покажется значимой), но и не должен быть слишком силен (иначе есть шанс быть поверженным).

Синепал ошибся. Он изначально восстал против всего мира. И заодно против своего народа. Воевать со всеми сразу невозможно. Изящно подтвердил это кризис мигрантов. Жесткая и последовательная позиция ЕС (и особенно Польши и Литвы) вынудили синепала отступить. Полной капитуляции пока нет, но Польша уже почувствовала кураж и выкатила ультиматум. С гопником начали говорить на его языке. Только в таком случае у него самого появляется страх.

Здесь к месту будет напомнить, что синепал крайне труслив. Вернее даже ссыклив. Поэтому крайне сомнителен вариант, что кто-то будет отстреливаться до последнего патрона. Кишка тонка.

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