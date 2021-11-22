В Казани более 700 человек высадили из транспорта из-за отсутствия QR-кодов 2 22.11.2021, 17:29

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Один из пассажиров брызнул перцовым баллончиком в кондуктора.

В Казани начиная с утра 22 ноября были введены антиковидные QR-коды для проезда в городском транспорте и пребывания в общественных местах. В результате кондукторы, контрольно-ревизионная служба и уполномоченные проверяющие за несколько часов высадили из транспорта 786 человек, у кого таких кодов не оказалось. Двух пассажиров забрала полиция, сообщает «Настоящее время».

На улице Серова встали трамвайные маршруты №1 и 6 из-за пассажира, который отказывался показывать QR-код, не стал выходить из салона и вызвал полицию, поскольку посчитал действия кондуктора незаконными. Задержка движения составила 30 минут.

Один из пассажиров после просьбы предъявить QR-код напал на кондуктора автобуса. "Один из пассажиров автобуса маршрута №31 около станции метро "Аметьево" на просьбу предъявить QR-код ударил женщину-кондуктора и брызнул ей в глаза перцовым баллончиком. В результате пришлось вызвать "скорую" и полицию", – цитирует "Интерфакс" главу Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана Сергея Темлякова. Кондуктор написала заявление в полицию.

Коды в Татарстане были введены из-за роста числа больных коронавирусом и массового отказа от прививок. Их можно получить в трех случаях:

- если у тебя есть прививка от COVID-19,

- если у тебя есть противопоказания к вакцинации и это подтверждено лечащим врачом,

- если ты уже перенес коронавирус и у тебя есть естественный иммунитет к болезни, но уровень антител высок и ты пока не можешь сделать прививку.

В Поволжье инициатива о QR-кодах уже вызвала протесты: в выходные одиночные пикеты против введения QR-кодов для посещения общественных мест провели активисты "Левого фронта".

В Казани, по сообщению контролеров, из-за конфликта с пассажирами, у которых не было кодов, на полчаса встали два трамвайных маршрута. Один из пассажиров отказывался показывать QR-код и не стал выходить из салона: он вызвал полицию, поскольку посчитал действия кондуктора незаконными. "Интерфакс" также сообщает о конфликтах в метрополитене, где перед входом на станцию стоят проверяющие QR-кодов. "Некоторые пассажиры возмущаются и срывают свою злость на контролерах. Женщина устроила скандал, так как ее не пропустили со справкой о том, что у нее есть первая прививка", – сообщает агентство.

Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что других вариантов, кроме введения QR-кодов на транспорте, "у нас нет".

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