Джефф Безос перевел $100 миллионов в фонд Барака Обамы 4 23.11.2021, 9:43

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Джефф Безос

Деньги выделены на программу подготовки лидеров по всему миру.

Основатель компании Amazon Джефф Безос выделил 100 миллионов долларов частному фонду бывшего президента США Барака Обамы для программы подготовки лидеров по всему миру.

В фонде Обамы сообщили, что выделенные средства стали самым большим в истории пожертвование от физического лица.

Отмечается, что взамен Безос попросил, чтобы площадь в Центре Обамы была названа в честь борца за гражданские права Джона Льюиса.

«Борцы за свободу заслуживают особого места в пантеоне героев, и я не могу представить, кто бы подходил лучше, кто бы был больше достоин этого подарка, чем Джон Льюис, великий американский лидер и человек чрезвычайной порядочности и мужества. Я с большой радостью поддерживаю президента и госпожу Обаму и их фонд в его миссии по обучению и вдохновению завтрашних лидеров», — заявил Безос.

На прошлой неделе Безос также объявил, что выделит более 96 миллионов долларов организациям, которым работают с бездомными.

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