МИД Литвы вручил ноту протеста официальному Минску из-за БелАЭС

МИД Литвы вручил ноту протеста официальному Минску из-за БелАЭС3
- 23.11.2021, 16:41
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Вильнюс призвал белорусский режим не запускать второй энергоблок станции.
23 ноября представителю посольства Беларуси в Литве была вручена нота протеста в связи с планами Минска осуществить физический пуск второго энергоблока БелАЭС до конца 2021 года, сообщает МИД Литвы.
Литовское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что запуск второго энергоблока удвоит угрозы ядерной безопасности и окружающей среды для Литвы и других стран в регионе. Вильнюс призывает белорусскую сторону воздержаться от этого безответственного решения, а также приостановить работу первого энергоблока до тех пор, пока не будут выполнены все требования безопасности.
Литва заявляет, что будет использовать все доступные дипломатические, политические, правовые и технические меры для защиты благосостояния своего народа и защиты интересов национальной безопасности.