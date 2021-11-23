Врачи рассказали о состоянии здоровья Саакашвили 23.11.2021, 18:16

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Михаил Саакашвили

Фото: charter97.org

Экс-президента Грузии осмотрел Совет врачей.

Состояние здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили с каждым днем стабилизируется, заявили грузинские медики.

Об этом сообщает «Рустави-2».

По словам гематолога Нино Шарашенидзе, экс-президента осмотрел Совет врачей. С каждым днем состояние политика улучшается и стабилизируется, заявили они.

«Коррекция принимаемых лекарств на основании лабораторного наблюдения проводится регулярно. Сегодня у нас был еще и гастроэнтеролог. Физически пациент намного активнее. Сегодня была первая попытка ее провести», — рассказала она.

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