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Врачи рассказали о состоянии здоровья Саакашвили

  • 23.11.2021, 18:16
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Врачи рассказали о состоянии здоровья Саакашвили
Михаил Саакашвили
Фото: charter97.org

Экс-президента Грузии осмотрел Совет врачей.

Состояние здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили с каждым днем стабилизируется, заявили грузинские медики.

Об этом сообщает «Рустави-2».

По словам гематолога Нино Шарашенидзе, экс-президента осмотрел Совет врачей. С каждым днем состояние политика улучшается и стабилизируется, заявили они.

«Коррекция принимаемых лекарств на основании лабораторного наблюдения проводится регулярно. Сегодня у нас был еще и гастроэнтеролог. Физически пациент намного активнее. Сегодня была первая попытка ее провести», — рассказала она.

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