Врачи рассказали о состоянии здоровья Саакашвили
- 23.11.2021, 18:16
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Экс-президента Грузии осмотрел Совет врачей.
Состояние здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили с каждым днем стабилизируется, заявили грузинские медики.
Об этом сообщает «Рустави-2».
По словам гематолога Нино Шарашенидзе, экс-президента осмотрел Совет врачей. С каждым днем состояние политика улучшается и стабилизируется, заявили они.
«Коррекция принимаемых лекарств на основании лабораторного наблюдения проводится регулярно. Сегодня у нас был еще и гастроэнтеролог. Физически пациент намного активнее. Сегодня была первая попытка ее провести», — рассказала она.