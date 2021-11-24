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Стало известно, сколько нелегалов могут находиться на польско-белорусской границе

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  • 24.11.2021, 17:42
  • 6,018
Стало известно, сколько нелегалов могут находиться на польско-белорусской границе

Они передвигаются вдоль линии границы.

На белорусско-польской границе остаются 3−4 тысячи мигрантов, но стихийных лагерей не наблюдается, сообщает пресс-секретарь отделения Пограничной охраны Польши в Подляском воеводстве Катажина Зданович.

«Сейчас мы видим только лиц, перемещающихся вдоль линии границы», — подчеркнула Катажина Зданович, добавив, что по ее оценке на белорусско-польской границе находится «около 3−4 тысяч» человек.

По ее словам, это люди, которые находятся в логистическом центре возле пограничного перехода «Брузги».

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