Для въезда в США от иностранцев потребуют обязательную вакцинацию 1 24.11.2021, 20:43

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Ограничения будут касаться всех иностранных граждан без исключения.

Администрация президента США Джо Байдена будет требовать, чтобы прибывающие в страну из-за рубежа иностранцы были вакцинированы от COVID-19. Нововведения начнут действовать со следующего года. Об этом 24 ноября сообщило американское издание The Hill со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации.

"Администрация Байдена потребует с 22 января, чтобы все иностранцы, въезжающие в США по уважительным причинам, были полностью вакцинированы", – говорится в сообщении.

Ограничения будут касаться всех иностранных граждан без исключения.

"Даже когда другие страны открыли свои границы для вакцинированных американцев, администрация Байдена запрещала въезд в Америку без уважительных причин. Однако поездки по уважительным причинам в страну и из страны продолжались беспрепятственно", – пишет издание.

Отмечается, что въезд в страну граждан США, а также владельцев «зеленых карт» будет осуществляться по ранее установленным правилам.

Издание сообщает, что США признают все разрешенные для использования Всемирной организацией здравоохранения вакцины, включая российские и китайские, даже если они не прошли проверку в Соединенных Штатах.

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