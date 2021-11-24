Увольняют даже директоров 1 24.11.2021, 23:02

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Режим массово увольняет работников.

По госпредприятиям Беларуси идет очередная волна увольнений по политическим мотивам. Работники из разных сфер и разных уголков страны сообщают об увольнения на основании специальных списков, пишет «Белсат».

Одних увольняют за подписи за альтернативных кандидатов на прошлых президентских выборах, других – за предполагаемое или подтвержденное участие в акциях протеста.

Ранее такие репрессивные кампании с массовыми увольнениями проводились в государственных ведомствах и министерствах. Теперь настал черед и государственных предприятий.

«Лучшие специалисты в сфере»

Как сообщают читатели «Белсата», произошли увольнения на концерне «Белнефтехим». Уволили в том числе четырех руководителей отделов. Сначала сотрудников просили написать заявления об увольнении по собственному желанию.

«Директору была поставлена задача уволить по статье. Однако он ответил, что это лучшие специалисты в сфере и их не за что увольнять», – сообщают бывшие работники концерна.

Аналогичная ситуация и в сфере образования.

Как рассказал «Белсату» один из читателей, в Минском горисполкоме и Министерстве образования составляют списки педагогов, в том числе и школьных учителей, которые подписались за выдвижение оппозиционных кандидатов.

«Со всеми будут в обязательном порядке не продлены контракты. А при возможности уволены по статье», – говорит читатель.

По его словам, некоторых учителей уже могли уволить.

Увольняют даже директоров

О масштабе репрессий против нелояльных работников свидетельствуют данные от Telegram-канала «Ник и Майк». В некоторых организациях в списках на увольнение два-три человека, в некоторых – намного больше.

«Квалификация работников не имеет значения, увольняют даже тех, чья должность в единственном экземпляре. Кем их заменят – не понятно», – пишет Telegram-канал.

Так, пишет канал, в начале ноября в Министерство архитектуры и строительства были вызваны директора государственных строительных организаций, которых «приглашали по отдельности и списки на репрессии диктовали».

По 50 претендентов на увольнение насчитали на «Белавиа» и в минском Оперном театре, 100 – на борисовском заводе медпрепаратов, а на минской «Коммунарке» – даже около 300 из 1453 человек общего числа работников.

По 20 специалистов нужно уволить из Нацбанка, Полоцких электросетей и из РУП «Белэнергосетьпроект», из РУП РНТЦ ценообразования – шесть.

Среди уже уволенных – генеральный директор «Минскметростроя», заместитель директора НИИ «Стройэкономика», заместитель начальника отдела архитектуры и градостроительства Московского района Минска, заместитель директора и руководитель контакт-центра «Белинвестбанка», начальник из «Миноблполива». Информация о некоторых из них уже исчезла с сайтов предприятий, которыми они управляли.

Увольняют людей также из «Беларусбанка», с цементного завода в Кричеве, Лукомской ГРЭС, «БелОМО». Свои списки составили для Института генетики, Национального исторического музея и Национальной библиотеки. Коснулись увольнения таможенного комитета, редакции газеты «Могилевские ведомости», «Рогачевгаза».

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