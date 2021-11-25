700 курдов потребовали от режима Лукашенко вернуть их домой 25.11.2021, 8:15

4,462

Власти Курдистана получили заявления о добровольном возвращении мигрантов из Беларуси.

Около 700 заявлений о добровольном возвращении мигрантов, застрявших в Беларуси, получило Региональное правительство Курдистана (РПК). Об этом 24 ноября сообщил пресс-секретарь РПК Джутияр Адиль, пишет портал Kurdistan.

«700 иммигрантов зарегистрировали свои имена для добровольного возвращения в Курдистан», — сказал пресс-секретарь на пресс-конференции, состоявшейся после заседания кабинета министров в среду.

Он также отметил, что РПК продолжает сотрудничать с федеральным правительством Ирака, европейскими странами и различными организациями, чтобы решить проблему мигрантов, застрявших на границе между Беларусью и Польшей.

Ранее, 18 ноября, иракская авиакомпания вывезла 430 мигрантов. На 25 ноября был запланирован второй рейс из Минска в Багдад, но в расписании аэропорта «Минск» он помечен, как отмененный.

По оценкам Польши, на белорусско-польской границе находятся около 4 тысяч мигрантов.

Ситуация на белорусско-польской границе обострилась 8 ноября. Тогда в Сети появились видео, как большая колонна мигрантов пришла на нейтральную территорию рядом с пунктом пропуска «Брузги» на белорусско-польской границе.

Не дойдя 300 метров до погранперехода, мигранты свернули в лес и разбили там лагерь. Неделю они прожили в лесу на белорусско-польской границе, а 15 ноября оставили стихийный лагерь и собрались в пункте пропуска «Брузги». По разным оценкам здесь находились около 3,5 тыс. человек.

16 ноября мигранты попытались прорваться через белорусско-польскую границу. Они кидали в польских силовиков камни.

Позже белорусские власти разместили мигрантов в логистическом центре возле погранперехода «Брузги».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».